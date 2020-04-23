Жители нескольких улиц Томска завтра останутся без холодной воды

23 Апр 2020 2020-04-23T05:28:22+03:00

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В связи с аварийными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение с 23 часов 23 апреля до 7 часов 24 апреля по следующим адресам в областном центре:

- Ул. Мокрушина, 14, 18а, 22, 24, 24а.

С 9.30 до 23.00 24 апреля в период проведения восстановительных работ будет отсутствовать холодное водоснабжение в домах между пл. Ленина и ул. Дальне-Ключевской по адресам:

- Пер. 1905 года, 8/1, 14, 14/1, 7, 7в;

- Пер. Ванцетти, 6а, 12, 9;

- Ул. Дальне-Ключевская, 3;

- Ул. Карла Маркса, 29/1;

- Пер. Карповский, 6 стр.1;

- Пер. Кооперативный, 10;

- Пер. Красный, 6, 6/1, 6а, 10, 5, 7, 13, 15;

- Пл. Ленина, 4, 4а, 6а, 8, 8а, 12, 14;

- Пр. Ленина, 82а, 82б, 84, 86, 88, 90, 92, 92/1, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 108, 108/1, 110, 112а, 116, 118, 118/1, 120, 122, 124, 124/1, 134а, 136а, 138, 138а, 142, 144, 144а, 146, 150а, 150б, 152, 152/1, 129, 133, 133а, 137, 141, 141/1, 147, 149, 151, 151/1, 151/1 стр.1, 151а, 153, 155, 157, 181, 189, 189/1, 191;

- Пер. Островского, 5;

- Ул. Розы Люксембург, 26, 38/2;

- Пер. Сакко, 2/7, 4, 5;

- Пер. Совпартшкольный, 6, 6а.

ООО «Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит томичей произвести запасы воды заблаговременно.

ИСТОЧНИК KP.RU