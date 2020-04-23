2020-04-23T05:19:43+03:00
Здоровье

Томичам расскажут о правильном питании во время самоизоляции

Специалисты Центра "Семья" дадут советы в прямом эфире
Елена Реутова
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Правильно питаться можно и в самоизоляцииПравильно питаться можно и в самоизоляцииФото: из открытых источников
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Завтра, 24 апреля в 19.00 специалисты Центра "Семья" расскажут томичам о правилах здорового питания. В прямом эфире психолог муниципального Центра, диетолог, специалист по эндоэкологической медицине Ульяна Балалова расскажет, как в период всеобщей самоизоляции привести вес в норму и питаться правильно, без строгих ограничений.

Эфир продолжит цикл мероприятий «Здоровье в семье».

Подключиться к эфиру можно с помощью приложения Zoom по ссылке. Идентификатор: 4752126054.

ИСТОЧНИК KP.RU

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