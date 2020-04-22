2020-04-22T21:00:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 23 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 43

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 22 апреля 2020 года
Елена Реутова
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С учетом вахтовиков, вернувшихся из Республики Алтай, в Томской области 45 случаев заболевания COVID-19С учетом вахтовиков, вернувшихся из Республики Алтай, в Томской области 45 случаев заболевания COVID-19Фото: из открытых источников
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На сегодня, 23 апреля, в Томской области зарегистрировано 43 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них вчера выявлено шесть. Четыре человека госпитализированы в респираторный госпиталь медико-санитарной части №2 Томска, двое на самоизоляции. Все вновь заболевшие – это родственники, знакомые и коллеги тех, кому диагноз был установлен ранее. Заболевания у них протекают с разной степенью тяжести. Есть больные с высокой температурой и осложнением в виде пневмонии, а есть пациенты, которые переносят заболевание в легкой форме либо бессимптомно.

Всего в стационарах с респираторными заболеваниями находится 171 человек. Из них с подтвержденными положительными диагнозами 24 пациента (15 в медсанчасти №2 и девять в больнице №3 Томска), 123 – с отрицательными анализами на коронавирус, у 24-х анализы на исследовании.

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены три пациента с диагнозом COVID-19. Они имеют сопутствующие хронические заболевания, их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Заместитель руководителя регионального штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев отметил, что за сутки в регионе взято на исследование 995 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 11 532 исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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