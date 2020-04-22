Медсестру респираторного госпиталя МСЧ№2 уволили после видеоролика пациента

22 Апр 2020 2020-04-22T16:16:48+03:00

Стало известно о нарушении режима санитарной обработки палаты после нахождения в ней пациента с подозрением на COVID-19

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Пациент респираторного госпиталя МСЧ №2 разместил в соцсети видеоролик, в котором рассказал о недостаточной дезинфекции палаты после нахождения в ней пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.

- К персоналу действительно есть вопросы. Главная медсестра получила выговор, старшая уволена. На мой взгляд выводы сделаны, дополнительные образовательные мероприятия запланированы, и я надеюсь подобной информации мы с вами впредь не увидим, - высказался по этому случаю заместитель руководителя оперштаба Иван Деев.

ИСТОЧНИК KP.RU