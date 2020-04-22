2020-04-22T12:03:32+03:00
Умный город

Лауреатами стипендии имени Гюнтера в этом году стали два десятка молодых томичей

Она учреждена для студентов-радиофизиков, показывающих успехи в учебе и научной деятельности
ИГОРЬ ТЮРИН
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Томская именная стипендия для местных студентов-радиофизиков из вузов городаТомская именная стипендия для местных студентов-радиофизиков из вузов городаФото: из открытых источников
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13 студентов и 9 учащихся стали обладателями в этом году именной стипендии Научно-производственной фирмы «Микран».

Экспертная комиссия в составе руководства АО «НПФ «Микран» и представителей трех университетов рассмотрела заявки 35 кандидата. В результате, 13 студентов были признаны лауреатами стипендии 2020 года. В течение двух семестров они будут получать ежемесячное поощрение в размере 10 000 рублей.

Стипендия им. В.Я. Гюнтера учреждена в 2012 году для томских студентов-радиофизиков, которые успешно осваивают учебную программу и ведут активную научно-исследовательскую деятельность в области СВЧ-электроники. За это время лауреатами стали более 60 студентов ТУСУРа, ТПУ и ТГУ.

Кроме того, в 2018 году аналогичная стипендиальная программа была учреждена для учащихся Томского физико-технического лицея. Из 13 поданных заявок лауреатами именной стипендии «Микрана» в 2020 году были признаны 9 учащихся.

Каждый лауреат получил личное поздравление и сертификат о присуждении стипендии на электронную почту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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