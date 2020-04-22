Братская разборка в районе Томской области завершилась печально
Заместитель Асиновского городского прокурора Игорь Тимошенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего асиновца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, в феврале 2020 года обвиняемый распивал спиртное со своими гостями, в числе которых находился его родной брат.
После ухода гостей между братьями произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой обвиняемый нанес брату не менее 6 ударов ножом в область грудной клетки, головы и шеи, причинив телесные повреждения, от которых пострадавший скончался на месте происшествия.
Свою вину в инкриминированному деянии обвиняемый признал полностью.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Асиновский городской суд Томской области.
ИСТОЧНИК KP.RU