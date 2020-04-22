Братская разборка в районе Томской области завершилась печально

22 Апр 2020 2020-04-22T11:15:41+03:00

Уж сколько раз твердили миру, что пьянка - зло! И снова кому-то не повезло Фото: из открытых источников

В Асиновский суд направлено уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении убийства родного брата

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Заместитель Асиновского городского прокурора Игорь Тимошенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего асиновца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в феврале 2020 года обвиняемый распивал спиртное со своими гостями, в числе которых находился его родной брат.

После ухода гостей между братьями произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которой обвиняемый нанес брату не менее 6 ударов ножом в область грудной клетки, головы и шеи, причинив телесные повреждения, от которых пострадавший скончался на месте происшествия.

Свою вину в инкриминированному деянии обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Асиновский городской суд Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU