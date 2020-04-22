В период самоизоляции томичи чаще всего жалуются на шумных соседей и уборку подъездов

22 Апр 2020 2020-04-22T10:48:59+03:00

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В конце марта в департаменте ЖКХ и госжилнадзора Томской области была организована горячая линия для населения и отраслевых предприятий по вопросам, связанным с пандемией COVID-19.

За это время на телефон (3822) 250-808 поступило свыше 230 обращений.

«Больше всего жителей волнуют вопросы уборки и дезинфекции подъездов и мест общего пользования в многоквартирника. Также люди часто жалуются на шумных соседей, которые в период самоизоляции большую часть времени находятся дома. Жители многоквартирников нередко обращаются с жалобами на слишком горячие батареи. — сообщил начальник департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Яков Грель. По каждому обращению специалисты департамента проводят работу с управляющими компаниями, ТСЖ и ресурсоснабжающими организациями. При необходимости операторы сообщают томичам телефоны колл-центров по профилактике коронавирусной инфекции и контакты волонтеров, доставляющих продукты пожилым гражданам.

Горячая линия департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области работает по телефону (3822) 250-808 в будние дни с 9 до 18 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU