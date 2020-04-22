2020-04-22T09:38:38+03:00
Общество

Томич, прибывший из Питера и нарушивший карантин, понесет наказание

Ему грозит штраф до 40 000 рублей
Алиса Селезнева
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Молодой человек пренебрег правилами карантина, не подумав об угрозе для окружающих.Молодой человек пренебрег правилами карантина, не подумав об угрозе для окружающих.Фото: из открытых источников
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Как сообщила пресс-служба УМВД по Томской области, молодой человек прибыл из Санкт-Петербурга, и в соответствии с постановлением регионального управления Роспотребнадзора от 5 апреля 2020 года, должен был в течение 14 дней соблюдать обязательную самоизоляцию. Однако мужчина нарушил данные требования и обратился в учреждение для получения государственной услуги. Более того, в общественное место он пришел без средств индивидуальной защиты.

- За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении молодого человека сотрудниками полиции составлен протокол по статье 6.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 15 000до 40 000 тысяч рублей. Собранные полицией материалы направлены в суд для рассмотрения и принятия решения.– говорится в сообщении ведомства.

УМВД России по Томской области призывает граждан ответственно относиться к требованиям властей, рекомендациям медиков, беречь себя и окружающих.

Ранее сообщалось, что один из четырех случаев COVID-19, выявленных и подтверждённых в Томской области 21 апреля, был как раз «завезен» в регион из Санкт-Петербурга.

Нарушитель карантина Томск.Елена Реутова

ИСТОЧНИК KP.RU

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