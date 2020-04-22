Из-за коронавируса в Томской области отменена весенняя охота

22 Апр 2020 2020-04-22T08:57:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией губернатор Сергей Жвачкин cегодня, 22 апреля, подписал постановление о запрете весенней любительской и спортивной охоты на пернатую дичь и серую ворону на территории охотничьих угодий Томской области.

«Весеннюю охоту запретили практически все наши соседи: Кузбасс, Новосибирская, Омская, Тюменская области, Алтайский и Красноярский края. Разрешим мы – все сибиряки немедленно будут у нас, а то и москвичи подтянутся. С нашими расстояниями границы мы не перекроем, на каждой опушке паспортный контроль не поставим. Поэтому в мае мы, охотники, останемся дома и будем терпеливо ждать сентября. Заодно и природе дадим отдохнуть». - объяснил принятое решение губернатор Томской области Сергей Жвачкин в своем обращении к охотникам.

Глава региона подчеркнул, что такое решение далось ему тяжело.

-Я ведь за последние несколько десятилетий не пропустил ни одного охотничьего сезона. До своего губернаторства, в течение восьми лет своей южной ссылки дважды в год, весной и осенью, я прилетал в родную Томскую область, брал ружьё и отправлялся вместе с друзьями на свои любимые севера, в Каргасокский район. И за восемь лет, что я губернатор, не пропустил ни одной охоты. Но вот эту — пропущу. Потому что если хотя бы один охотник этой весной вернётся из леса больным и заразит свою семью, я этого себе никогда не прощу.

Губернатор уточнил, что все охотники, успевшие купить путевки на весеннюю охоту, смогут воспользоваться ими осенью, а для местных охотников власть увеличит квоты на добычу дичи и зверя на осенне-зимний период 2020-2021 годов.

Обращение губернатора Сергея Жвачкина к охотникам

ИСТОЧНИК KP.RU