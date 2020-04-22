Более 1000 продуктовых наборов получили нуждающиеся томичи от местной птицефабрики
Более 1000 продуктовых наборов, в рамках социальной акции Межениновской птицефабрики, получили люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи и пенсионеры из поселений Томского и Шегарского районов области. В каждый набор вошли охлажденная курица, сливочное и растительное масла, колбаса, мука, рис, макароны, мед и другие продукты.
-Переполняют чувства благодарности фабрике родной. Набор принес волонтер в полной экипировке – в маске, накидке, пожелал здоровья и сидеть дома. Хочется, чтобы и вы отметили руководство фабрики за доброту и заботу о пенсионерах, - написала в обращении к губернатору пенсионерка из поселка Светлый, бывшая работница птицефабрики Ольга Пикулина.
Очередную подобную акцию известное пищевое предприятие планирует провести накануне 9 Мая. Праздничные продуктовые наборы ко Дню Победы птицефабрика вручит участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
ИСТОЧНИК KP.RU