Более 1000 продуктовых наборов получили нуждающиеся томичи от местной птицефабрики

22 Апр 2020 2020-04-22T08:27:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 1000 продуктовых наборов, в рамках социальной акции Межениновской птицефабрики, получили люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи и пенсионеры из поселений Томского и Шегарского районов области. В каждый набор вошли охлажденная курица, сливочное и растительное масла, колбаса, мука, рис, макароны, мед и другие продукты.

-Переполняют чувства благодарности фабрике родной. Набор принес волонтер в полной экипировке – в маске, накидке, пожелал здоровья и сидеть дома. Хочется, чтобы и вы отметили руководство фабрики за доброту и заботу о пенсионерах, - написала в обращении к губернатору пенсионерка из поселка Светлый, бывшая работница птицефабрики Ольга Пикулина.

Очередную подобную акцию известное пищевое предприятие планирует провести накануне 9 Мая. Праздничные продуктовые наборы ко Дню Победы птицефабрика вручит участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

ИСТОЧНИК KP.RU