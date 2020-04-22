Томичи стали чаще жаловаться на неправомерные действия коллекторов

22 Апр 2020 2020-04-22T07:50:55+03:00

От их натиска страдают даже те, кто не является должниками

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Одна из функций Федеральной службы судебных приставов – контроль (надзор) за деятельностью юрлиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности.

За первый квартал 2020 года в Томское управление ведомства поступило 99 жалоб от граждан о нарушении их прав при возврате долгов, что на 40% больше чем за аналогичный период прошлого года.

- Из 99 обращений 64 приходится на действия микрофинансовых и микрокредитных организаций. Остальные обращения касаются деятельности коллекторских агентств. Около половины обращений (39 %) поступило от томичей, которые по факту не являются должниками и не имеют просроченных обязательств, тем не менее с них требовали оплату долга, часто мотивируя тем, что они являются родственниками или знакомыми реальных должников. – сообщает пресс-служба Томского УФССП.

По результатам рассмотрения обращений выявлено 6 административных правонарушений, касающихся несоблюдения коллекторами временных и количественных требований к осуществлению телефонных переговоров и направлению сообщений. 4 организации-нарушителя были оштрафованы судами на общую сумму 220 тыс. рублей.

Судебные приставы напоминают томичам, что организации, осуществляющие возврат просроченной задолженности, имеют право:

- звонить не чаще одного раза в сутки, 2 раза в неделю и не более 8 раз в месяц в рабочее время с 8:00 до 22:00, в выходные и праздники с 9:00 до 20:00;

- отправлять текстовые и голосовые сообщения не более 2 раз в сутки, 4 раза в неделю и 16 раз в месяц;

- лично взаимодействовать с заявителем не более одного раза в неделю: в будни с 8:00 до 22:00, в выходные и праздники с 9:00 до 20:00.

При несоблюдении коллекторами данных требований, граждане могут подать на них жалобу в УФССП России по Томской области. К обращению рекомендуется приложить:

- копию договора займа;

- заверенную оператором сотовой связи детализацию звонков;

- справку от оператора сотовой связи о принадлежности абонентского номера;

- аудиозаписи телефонных переговоров;

- копии писем, направленных на почтовый и электронный адреса;

- фотографии (скриншоты) текстовых сообщений;

Отмечается, что неправомерные действия коллекторов, не освобождают должника от оплаты долга.

ИСТОЧНИК KP.RU