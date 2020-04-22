Томичи стали чаще жаловаться на неправомерные действия коллекторов
Одна из функций Федеральной службы судебных приставов – контроль (надзор) за деятельностью юрлиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности.
За первый квартал 2020 года в Томское управление ведомства поступило 99 жалоб от граждан о нарушении их прав при возврате долгов, что на 40% больше чем за аналогичный период прошлого года.
- Из 99 обращений 64 приходится на действия микрофинансовых и микрокредитных организаций. Остальные обращения касаются деятельности коллекторских агентств. Около половины обращений (39 %) поступило от томичей, которые по факту не являются должниками и не имеют просроченных обязательств, тем не менее с них требовали оплату долга, часто мотивируя тем, что они являются родственниками или знакомыми реальных должников. – сообщает пресс-служба Томского УФССП.
По результатам рассмотрения обращений выявлено 6 административных правонарушений, касающихся несоблюдения коллекторами временных и количественных требований к осуществлению телефонных переговоров и направлению сообщений. 4 организации-нарушителя были оштрафованы судами на общую сумму 220 тыс. рублей.
Судебные приставы напоминают томичам, что организации, осуществляющие возврат просроченной задолженности, имеют право:
- звонить не чаще одного раза в сутки, 2 раза в неделю и не более 8 раз в месяц в рабочее время с 8:00 до 22:00, в выходные и праздники с 9:00 до 20:00;
- отправлять текстовые и голосовые сообщения не более 2 раз в сутки, 4 раза в неделю и 16 раз в месяц;
- лично взаимодействовать с заявителем не более одного раза в неделю: в будни с 8:00 до 22:00, в выходные и праздники с 9:00 до 20:00.
При несоблюдении коллекторами данных требований, граждане могут подать на них жалобу в УФССП России по Томской области. К обращению рекомендуется приложить:
- копию договора займа;
- заверенную оператором сотовой связи детализацию звонков;
- справку от оператора сотовой связи о принадлежности абонентского номера;
- аудиозаписи телефонных переговоров;
- копии писем, направленных на почтовый и электронный адреса;
- фотографии (скриншоты) текстовых сообщений;
Отмечается, что неправомерные действия коллекторов, не освобождают должника от оплаты долга.
ИСТОЧНИК KP.RU