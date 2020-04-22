Томич перевел мошенникам 135 тысяч за несуществующий мотоцикл

22 Апр 2020 2020-04-22T07:25:28+03:00

После того, как средства были переведены, продавец перестал выходить на связь Фото: из открытых источников

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В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение о хищении денежных средств, принадлежащих мужчине, 1967 года рождения.

Сообщается, что потерпевший через интернет-сайт решил приобрести мотоцикл. Найдя подходящее объявление, мужчина созвонился с продавцом, договорился о цене и способе доставки транспортного средства (мотоцикл находился в другом городе). После этого покупатель перевел денежные средства на счет, указанный продавцом. После перевода денежных средств, подозреваемый перестал выходить на связь. Товар покупателю так и не поступил. Сумма ущерба составила 135 000 рублей.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU