2020-04-22T07:25:28+03:00
Происшествия

Томич перевел мошенникам 135 тысяч за несуществующий мотоцикл

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества
Елена Реутова
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После того, как средства были переведены, продавец перестал выходить на связьПосле того, как средства были переведены, продавец перестал выходить на связьФото: из открытых источников
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В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение о хищении денежных средств, принадлежащих мужчине, 1967 года рождения.

Сообщается, что потерпевший через интернет-сайт решил приобрести мотоцикл. Найдя подходящее объявление, мужчина созвонился с продавцом, договорился о цене и способе доставки транспортного средства (мотоцикл находился в другом городе). После этого покупатель перевел денежные средства на счет, указанный продавцом. После перевода денежных средств, подозреваемый перестал выходить на связь. Товар покупателю так и не поступил. Сумма ущерба составила 135 000 рублей.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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