2020-04-22T06:56:16+03:00
Общество

В Томске отменены или перенесены на осень общегородские массовые мероприятия

Это сделано для того, чтобы обезопасить жителей во время распространения коронавирусной инфекции
Елена Реутова
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Праздники перенесут на осеньПраздники перенесут на осеньФото: из открытых источников
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По информации Администрации города Томска, спортивные и культурно-массовые мероприятия, проведение которых в областном центре планировалось на май и июнь, будут отменены или перенесены на более позднее время.

- Массовые культурные и спортивные мероприятия, такие как День города или День молодежи, ежегодно собирают более 20 тысяч зрителей и участников. В их подготовке задействованы многие творческие коллективы и сотрудники учреждений культуры, технический персонал, волонтеры и сотрудники полиции. В связи с этим мы отменили или перенесли мероприятия, которые планировались в нашем календаре на начало лета, - прокомментировал это решение заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко. - Мэр четко обозначил, что в данный период есть более важные задачи, чем общегородские праздники. Наш безусловный приоритет - это здоровье томичей.

Так, уже отменены мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления и Дню предпринимателя. 60-й легкоатлетический пробег памяти Василия Удута перенесен на август, а Томский марафон - на 4 октября.

Традиционные мероприятия цикла «Выходные на Новособорной» не будут проводиться до 15 июня. Многие концерты и творческие встречи пройдут в онлайн формате. Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» состоятся после снятия всех ограничительных мероприятий. О дате их проведения будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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