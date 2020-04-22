Жители Томской области выбирают объекты благоустройства на 2021 год

22 Апр 2020 2020-04-22T06:33:49+03:00

На 2021 год жителям региона предстоит отобрать 40 объектов благоустройства, из них 24 – в Томске. Фото: из открытых источников

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Сегодня, 22 апреля, в пяти муниципалитетах Томской области завершается рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства 2021 года по национальному проекту «Жилье и городская среда». В связи с пандемией COVID-19 население голосует только в режиме онлайн.

В Стрежевом жители смогут выбрать для благоустройства в будущем году пять первоочередных объектов из восьми, прошедших общественные обсуждения. Сразу в нескольких микрорайонах стрежевчане предлагают обустроить детские и спортивные площадки, озеленить территорию, поставить лавочки и урны, смонтировать освещение.

В Томском районе на голосовании представлено 11 территорий, из них предстоит выбрать лишь одну. В списке претендентов сквер им. Б.Н. Сидоренко в селе Богашево, музей-сад камней в микрорайоне Северный (Заречное сельское поселение), Парк Победы в поселке Зональная Станция, парк отдыха «Спасское» в поселке Синий Утес, памятник речникам в Моряковском Затоне и т. д.

В Кожевниковском районе дистанционное голосование проходит в аккаунте муниципалитета в соцсети «ВКонтакте». Жителям предложено выбрать одну территорию из четырех: парк культуры и отдыха на ул. Комарова, стадион спорткомплекса «Колос», сквер на пересечении ул. Ленина и Калинина или площадь возле районного Дома культуры.

Еще в двух муниципальных образованиях неравнодушные граждане могут выбрать по одной территории из трех. Так, в «столице» Асиновского района предлагается благоустроить сквер в микрорайоне «Юбилейный», территорию по ул. имени Ленина и детскую площадку в микрорайоне «Сосновка». В Колпашевском районе в список по проекту «Комфортная среда» внесены сквер в Нарымской государственной селекционной станции (у памятника воинам Великой Отечественной войны), а также Пристанская площадь в Колпашеве и тротуар по ул. Белинского.

Проекты-победители, набравшие наибольшее число голосов, в 2021 году получат финансирование из средств федерального и регионального бюджета в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Пресс-служба обладминистрации напоминает: в апреле-мае жители семи муниципалитетов, где проживает больше 20 тысяч человек, выбирают объекты благоустройства. В областном центре рейтинговое голосование начнется 11 мая, в ЗАТО «Северск» – 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU