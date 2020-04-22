Учебный год для томских школьников закончится 15 мая из-за коронавируса

22 Апр 2020 2020-04-22T06:18:38+03:00

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Областной департамент общего образования внес коррективы в календарный учебный график работы школ Томской области. Так, учебный год для школьников 1-8 классов закончится 15 мая, а для учеников 9-11 классов – 30 мая.

Кроме того, не состоятся праздники последних звонков: в связи с запретом на массовые мероприятия до 1 июня они отменены.

- С 1 по 6 июня для выпускников школ будут организованы консультации по подготовке к государственной итоговой аттестации, - сообщила начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич. - Консультации будут организованы по графику, чтобы в классе одновременно находилось не более десяти человек, между занятиями помещения будут обрабатываться дезинфицирующими растворами и проветриваться.

Она напомнила, что в этом году досрочный этап проведения единого государственного экзамена совмещен с основным экзаменационным периодом и пройдет в июне. Точные даты проведения государственной итоговой аттестации в регионе департамент определит позже.

ИСТОЧНИК KP.RU