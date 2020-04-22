В начале мая на юге Томска начнут прокладывать тоннель под железной дорогой

22 Апр 2020 2020-04-22T05:43:12+03:00

Железнодорожное сообщение при этом прерываться не будет

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Специалисты областного дорожно-строительного управления раньше срока, в начале марта, приступили к подготовительным работам завершающего этапа строительства двухуровневой транспортной развязки с железной дорогой Тайга – Томск на 76 км.

В настоящее время проводится отсыпка основания под автомобильную дорогу. Строительство тоннеля глубиной 10 метров под железной дорогой планируется начать в первых числах мая. Прокладывать тоннель под железной дорогой будет специализированная компания, работающая по технологии закрытого способа — без прекращения железнодорожного движения.

Также дорожникам предстоит построить оставшуюся часть Богашёвского тракта протяженностью 800 метров и установить шумозащитные экраны.

- Благодаря лоббистским усилиям губернатора Сергея Жвачкина и успешной работе региона в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год федеральный центр выделил Томской области на дорожные проекты свыше трех миллиардов рублей, - подчеркнул заместитель губернатора Игорь Шатурный. - На завершение в этом году строительства транспортной развязки с тоннельным пересечением под железной дорогой на участке от Коларовского до Богашевского тракта мы получили из федерального бюджета полмиллиарда рублей.

Транспортный узел в районе площади Южной областного центра объединяет регулируемый переезд на 76-м км железной дороги Тайга Томск, четыре городские улицы (Красноармейская, 19-й Гвардейской дивизии, Мокрушина и Нефтяная) и две магистрали, ведущие из южной части в центр города (Богашёвский и Коларовский тракты). Строительство развязки началось в 2017 году. Финансирование федеральным центром строительства стратегически важного для региона объекта составило 1,66 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU