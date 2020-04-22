«Нулевые» кредиты для выплаты зарплат томским компаниям предоставляют восемь банков
На заседании штаба по обеспечению устойчивого социально-экономического развития в условиях распространения COVID-19 заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов обсудил кредитование бизнеса вместе с руководителями крупнейших финансовых организаций региона.
- Томские отделения банков активно участвуют в поддержке предпринимателей, оказавшихся в сложной ситуации, — прокомментировал Андрей Антонов. — При этом отдельного внимания требуют вопросы, связанные с кредитованием крупных промышленных, сельскохозяйственных и других системообразующих предприятий: и администрация региона, и банки готовы рассматривать каждую ситуацию индивидуально.
Томские компании, чьи отрасли наиболее пострадали от пандемии, могут получить кредиты под 0% для выплаты зарплат своим сотрудникам в восьми банках. Среди них – «Сбербанк», «ВТБ», банк «Левобережный», «Альфа-банк», «Открытие» и другие.
Также на заседании штаба было отмечено, что банки готовы реструктуризировать займы организаций и физических лиц, в том числе ипотечные кредиты. Например, малые и средние предприятия уже подали в Сбербанк более 330 заявок на реструктуризацию кредитов на 850 млн рублей, из них положительное решение принято более чем по 220 заявкам.
Промсвязьбанк ввел льготные тарифы для обслуживания клиентов, а «Левобережный» готов реструктуризировать кредиты компаний, чьи отрасли не попали в перечень наиболее пострадавших от пандемии.
ИСТОЧНИК KP.RU