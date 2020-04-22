Республика Алтай закрыла свои границы после выявления коронавируса у рабочих из Томска

22 Апр 2020 2020-04-22T05:06:08+03:00

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Со вчерашнего дня границы Республики Алтай закрыты. До 1 июня не будут работать гостиницы, туристические базы и иные коллективные средства размещения. Также для прибывших в Республику Алтай из других регионов (за исключением следующих транзитом любыми видами транспорта) введена обязательная 14-дневная изоляция.

Особо строгий режим введен на Турочакском районе, где ранее были выявлены два случая коронавирусной инфекции (рабочие из Томска). Въезд в этот район разрешен только зарегистрированным на территории района жителям, медработникам и работникам непрерывно действующих организаций. Посещение Турочакского района в туристических целях исключено.

На въездах в Республику Алтай из Алтайского края патрульные посты МВД совместно с представителями Роспотребнадзора проверяют у въезжающих документы, а иногородним выписывают постановления о самоизоляции. За нарушения режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность.

Граждане без регистрации в регионе по приезду в Республику Алтай обязаны сообщить на круглосуточную горячую линию 8-913-692-90-74 о месте нахождения, датах пребывания и иную контактную информацию, включая сведения о местах регистрации и фактического пребывания.

Ранее стало известно, что подобные меры ввели власти Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU