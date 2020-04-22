Республика Алтай закрыла свои границы после выявления коронавируса у рабочих из Томска
Со вчерашнего дня границы Республики Алтай закрыты. До 1 июня не будут работать гостиницы, туристические базы и иные коллективные средства размещения. Также для прибывших в Республику Алтай из других регионов (за исключением следующих транзитом любыми видами транспорта) введена обязательная 14-дневная изоляция.
Особо строгий режим введен на Турочакском районе, где ранее были выявлены два случая коронавирусной инфекции (рабочие из Томска). Въезд в этот район разрешен только зарегистрированным на территории района жителям, медработникам и работникам непрерывно действующих организаций. Посещение Турочакского района в туристических целях исключено.
На въездах в Республику Алтай из Алтайского края патрульные посты МВД совместно с представителями Роспотребнадзора проверяют у въезжающих документы, а иногородним выписывают постановления о самоизоляции. За нарушения режима самоизоляции предусмотрена административная ответственность.
Граждане без регистрации в регионе по приезду в Республику Алтай обязаны сообщить на круглосуточную горячую линию 8-913-692-90-74 о месте нахождения, датах пребывания и иную контактную информацию, включая сведения о местах регистрации и фактического пребывания.
Ранее стало известно, что подобные меры ввели власти Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU