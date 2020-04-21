Коронавирус в Томске, последние новости на 22 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 37
На сегодня, 22 апреля, в Томской области зарегистрировано 37 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них четыре случая выявлено вчера. Один - «привозной» из Санкт-Петербурга, остальные - контактные с заболевшими ранее. Один из контактных госпитализирован в инфекционное отделение больницы № 3 Томска, трое на самоизоляции.
Пациенты не входят в группу риска по возрасту и по сопутствующим заболеваниям. Состояние всех удовлетворительное, болезнь протекает в бессимптомной форме либо с незначительными катаральными явлениями.
Как сообщил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев, два человека, ранее госпитализированных с COVID-19 в медико-санитарную часть № 2 Томска, остаются на искусственной вентиляции легких, их состояние стабильно тяжелое.
Всего с респираторными заболеваниями в стационары Томской области госпитализированы 156 человек. Из них в респираторном госпитале МСЧ № 2 на лечении находятся 119 человек (у 94 пациентов анализы на коронавирус отрицательные, у 10 – положительные, 15 анализов в работе), 27 человек – в инфекционном отделении больницы № 3 Томска (у 13 пациентов анализы отрицательные, у девяти - положительные, у пяти- в работе), у шести госпитализированных в детскую инфекционную больницу им. Сибирцева и четырех госпитализированных в Колпашевскую районную больницу анализы на коронавирус отрицательные.
В Томской области зарегистрированы 37 случаев заболевания коронавирусом, из них четыре человека выздоровели, 33 находятся на лечении.
ИСТОЧНИК KP.RU