2020-04-21T13:16:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Один из вновь выявленных томских больных с COVID-19 недавно вернулся из Санкт-Петербурга

Об этом сегодня сообщил заместитель губернатора Иван Деев
Елена Реутова
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Двое томичей остаются на ИВЛДвое томичей остаются на ИВЛФото: из открытых источников
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По информации, озвученной оперативным штабом, среди четырех новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выявленных сегодня, лишь один завозной – из северной столицы. Остальные три - контактные с заболевшими ранее. Один из контактных госпитализирован в инфекционное отделение больницы № 3 Томска, трое на самоизоляции.

Пациенты не входят в группу риска по возрасту и по сопутствующим заболеваниям. Состояние всех удовлетворительное, болезнь протекает в бессимптомной форме либо с незначительными катаральными явлениями.

Два человека, ранее госпитализированных с COVID-19 в медико-санитарную часть № 2 Томска, остаются на искусственной вентиляции легких, их состояние стабильно тяжелое.

Всего с респираторными заболеваниями в стационары Томской области госпитализированы 156 человек. Из них в респираторном госпитале МСЧ № 2 на лечении находятся 119 человек (у 94 пациентов анализы на коронавирус отрицательные, у 10 – положительные, 15 анализов в работе), 27 человек – в инфекционном отделении больницы № 3 Томска (у 13 пациентов анализы отрицательные, у девяти - положительные, у пяти- в работе), у шести госпитализированных в детскую инфекционную больницу им. Сибирцева и четырех госпитализированных в Колпашевскую районную больницу анализы на коронавирус отрицательные.

В Томской области зарегистрированы 37 случаев заболевания коронавирусом, из них четыре человека выздоровели, 33 находятся на лечении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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