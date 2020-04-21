Юные томичи взяли «бронзу» в командном зачете Олимпиады НТИ
Томские школьники Даниил Руфин, Игорь Сидорин, Артем Баталов Никита Локтев стали обладателями «бронзы» в командном зачете Олимпиады кружкового движения Национальной технической инициативы (НТИ) по профилю «Автономные транспортные системы».
Финал олимпиады проходил в онлайн-формате. Ребятам предстояло написать программу для запуска и управления автономными транспортными системами, имея подробный план застройки полигона, характеристики беспилотного транспорта и регламент тестовых запусков.
Написанный «олимпийцами» код управления отправлялся экспертам в Центр организации движения беспилотных транспортных средств – на главную площадку, оснащенную полигоном, коптерами и автомобилями.
Томичи выступили достойно, заняв третье место среди всех команд. Артем Баталов также стал победителем, а Никита Локтев – призером в личном зачете олимпиады.
Двое из томских «олимпийцев» – Руфин Даниил и Сидорин Игорь – обучаются в детском технопарке «Кванториум», Артем Баталов и Никита Локтев – ученики центра «Планирования карьеры».
ИСТОЧНИК KP.RU