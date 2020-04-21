2020-04-21T10:32:45+03:00
Коронавирус Covid-19

ТГУ будет бесплатно доставлять горячие обеды томским медикам и волонтерам

Ежедневно повара одной из столовых вуза будут готовить для них 100 порций
Алиса Селезнева
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ТГУ поможет тем, кто борется с пандемией.ТГУ поможет тем, кто борется с пандемией.Фото: из открытых источников
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В период распространения коронавируса ТГУ организует бесплатное питание для волонтеров и медицинских организаций, помогающих бороться с пандемией. Столовая ТГУ №5 ежедневно будет готовить по 100 порций, в каждую войдет горячее блюдо и салат. – сообщает пресс-служба университета

– С инициативой помочь медикам и волонтерам вышел руководитель столовой Дхармеш Бирла, и университет его поддержал – было принято решение готовить и доставлять питание для организаций, которые порекомендовал региональный штаб, в том числе в СибГМУ (Московский тракт, 2) и Госпитальные клиники им. А.Г. Савиных СибГМУ (пр.Ленина, 4), – рассказал проректор ТГУ по социальным вопросам Сергей Кулижский.

В каждый обед, упакованный в одноразовую посуду, войдут гарнир, котлета или курица, а также салат. Стоимость одного обеда – около 120 рублей. Все расходы на продукты, приготовление и доставку, взял на себя ТГУ. Первая доставка обедов планируется утром 22 апреля.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе профком студентов ТГУ вместе с промышленными партнёрами сформировал и доставил 353 продуктовых пакета студентам, которые оказались в сложной ситуации в связи с пандемией. В корзину вошли продукты первой необходимости: картофель, морковь, крупы, лапша, молочные продукты, курица и другие. Сейчас работа по сбору заявок от студентов продолжается.

Созданный в университете штаб ежедневно оперативно решает насущные вопросы, организована «горячая линия», куда можно обратиться, – телефон call-центра ТГУ (3822) 785-188.

ИСТОЧНИК KP.RU

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