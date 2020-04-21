2020-04-21T10:06:45+03:00
Происшествия

На трассе под Томском сгорела «скорая», перевозившая пациента

Причины пожара устанавливаются, пострадавших нет
Алиса Селезнева
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фото: пресс-служба департамента здравоохранения администрации Томской областифото: пресс-служба департамента здравоохранения администрации Томской областиФото: из открытых источников
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Инцидент произошел сегодня днем, на трассе в районе поселка Светлый. Сообщение о возгорании автомобиля поступило на диспетчерской пульт МЧС в 12.05. Через несколько минут огнеборцы прибыли на место, и в 12.16 огонь был ликвидирован. В автомобиле УАЗ, принадлежащем Светленской районной больнице, в момент возгорания находились три человека: водитель, фельдшер, и пациент, которого доставляли на госпитализацию в Томскую районную больницу.

-Пациент был своевременно эвакуирован, на место вызван пожарный расчет. В момент прибытия пожарных огнем был охвачен весь автомобиль. В тушении огня было задействовано 2 единицы техники и 7 человек. Пострадавших нет - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Облздрав, со ссылкой на главного врача Светленской районной больницы, отмечает, что автомобиль 2013 г. выпуска, утром прошел ежедневный предрейсовый техосмотр.

Причину возгорания определит пожарно-техническая экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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