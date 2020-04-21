Томский международный марафон «Ярче!» из-за коронавируса перенесен на начало октября

21 Апр 2020 2020-04-21T09:40:50+03:00

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Организаторы международного марафона «Ярче!» , приняли решение перенести проведение забегов на осень. Изначально марафон планировалось провести 13 июня.

- На данный момент из-за пандемии коронавируса, нарушены логистические связи. Чтобы праздник ничто не омрачило и спортсмены могли спокойно добраться до Томска, мы переносим марафон на 4 октября. Мы считаем, что это прекрасная возможность для участников стать еще сильнее и крепче, а для нашего марафона - еще ярче и эмоциональнее.», - пояснил директор томского марафона Александр Гордиевских. В настоящее время на соревнования зарегистрировались около 1700 любителей бега более чем из 10 стран мира.

Регистрация участников продолжается на сайте tomskmarathon.ru. Трасса марафона по традиции пройдет по историческому центру Томска. В этом году участники побегут против часовой стрелки, через каждые пять километров будут расположены точки контроля хронометража. Для победителей учрежден Гран-при с призовым фондом.

В программу войдут соревнования по бегу и северной ходьбе на 21,1 и 42,2 км и несоревновательный забег на 5 км. Также бегуны могут преодолеть марафонскую и полумарафонскую дистанции в составе эстафетной команды. Для юных участников пройдет забег на 1 км.

Напомним, первый томский международный марафон прошел в июне 2018 года, в нем участвовало более 1,6 тысячи человек. В 2019 году на старт вышли около 4 000 марафонцев.

ИСТОЧНИК KP.RU