2020-04-21T09:40:50+03:00
Спорт

Томский международный марафон «Ярче!» из-за коронавируса перенесен на начало октября

Изначально состязание планировалось провести 13 июня
Алиса Селезнева
Поделиться:
Марафон "Ярче!" - один из самых массовых в РоссииМарафон "Ярче!" - один из самых массовых в РоссииФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Организаторы международного марафона «Ярче!» , приняли решение перенести проведение забегов на осень. Изначально марафон планировалось провести 13 июня.

- На данный момент из-за пандемии коронавируса, нарушены логистические связи. Чтобы праздник ничто не омрачило и спортсмены могли спокойно добраться до Томска, мы переносим марафон на 4 октября. Мы считаем, что это прекрасная возможность для участников стать еще сильнее и крепче, а для нашего марафона - еще ярче и эмоциональнее.», - пояснил директор томского марафона Александр Гордиевских. В настоящее время на соревнования зарегистрировались около 1700 любителей бега более чем из 10 стран мира.

Регистрация участников продолжается на сайте tomskmarathon.ru. Трасса марафона по традиции пройдет по историческому центру Томска. В этом году участники побегут против часовой стрелки, через каждые пять километров будут расположены точки контроля хронометража. Для победителей учрежден Гран-при с призовым фондом.

В программу войдут соревнования по бегу и северной ходьбе на 21,1 и 42,2 км и несоревновательный забег на 5 км. Также бегуны могут преодолеть марафонскую и полумарафонскую дистанции в составе эстафетной команды. Для юных участников пройдет забег на 1 км.

Напомним, первый томский международный марафон прошел в июне 2018 года, в нем участвовало более 1,6 тысячи человек. В 2019 году на старт вышли около 4 000 марафонцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томский танцевальный клуб «Бродвей» завтра соберет в сети друзей
Юные томичи взяли «бронзу» в командном зачете Олимпиады НТИ
900 пожилых людей получили помощь волонтеров в Томской области за месяц
Коронавирус в Томске: стало известно о 4 новых случаях заражения COVID-19
ТГУ будет бесплатно доставлять горячие обеды томским медикам и волонтерам
На трассе под Томском сгорела «скорая», перевозившая пациента
Томский международный марафон «Ярче!» из-за коронавируса перенесен на начало октября
На главной улице Томска пассажир выпал из маршрутки и получил травмы
Около 800 человек, приехавших в Томскую область, находятся на обязательной изоляции
Томские газовики помогают медучреждениям региона в борьбе с COVID-19
Штрафы до 4 тыс. рублей грозят томским дачникам, разжигающим костры на своих участках
Пьяный водитель такси задержан в Томске
Жители домов в районе Телецентра в Томске завтра останутся без холодной воды
Добровольцы разъясняют томичам правила поведения в период самоизоляции
Томичам предлагают самим составить программу концерта «Орган live»
Ребенок получил ожог при пожаре в Томске
Дорожную кампанию в Томске скорректируют в пользу медицинских учреждений
Движение по улице Елизаровых в Томске будет перекрыто на три дня
Коронавирус в Томске, последние новости на 21 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 33
Дистанционное обучение в томских вузах продлили до 1 июня
Запрет на массовые мероприятия в Томской области продлен до лета
Школы Томской области могут сократить время уроков и досрочно завершить обучение по ряду предметов
В Томске оштрафован директор кальянной, который не закрыл свое заведение