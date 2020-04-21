На главной улице Томска пассажир выпал из маршрутки и получил травмы

21 Апр 2020 2020-04-21T09:24:18+03:00

фото: УМВД России по Томской области Фото: из открытых источников

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Происшествие случилось в понедельник, 20 апреля, на проспекте Ленина, 167, около девяти часов вечера.

"По предварительной информации, 58-летний мужчина-водитель маршрутного автобуса "ПАЗ" перед началом движения от остановочного комплекса не убедился в безопасности, в результате чего пассажир, выходивший из салона транспортного средства , совершил падение", – говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Отмечается, что пострадавший пассажир, 53-летний мужчина с травмами доставлен в медучреждение. ГИБДД просит очевидцев данного ДТП обратиться по адресу улица Герцена, 72/1, кабинет 318 или позвонить по телефону 8 (3822) 271-552.

ИСТОЧНИК KP.RU