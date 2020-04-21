2020-04-21T08:54:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Около 800 человек, приехавших в Томскую область, находятся на обязательной изоляции

Среди них - двадцать иностранных граждан
Алиса Селезнева
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Томские полицейские каждый день проводят рейды по улицам города.Томские полицейские каждый день проводят рейды по улицам города.Фото: из открытых источников
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Обязательную двухнедельную самоизоляцию после поездок за пределы региона в Томской области проходят 791 человек, в том числе 20 иностранцев – сообщила во вторник пресс-служба областной администрации.

- Контроль за соблюдением правил ,установленных для профилактики распространения коронавирусной инфекции, ведут сотрудники региональных управлений МВД и Росгвардии, специалисты Роспотребнадзора и районных администраций. Только за минувшие сутки они проверили почти 300 находящихся на обязательной самоизоляции жителей региона и более 500 возобновивших работу организаций. – говорится в сообщении.

Межведомственные рейдовые мероприятия включают также патрулирования общественных мест. Так, с 20 по 21 апреля в регионе запротоколировано около 300 административных нарушений режима всеобщей самоизоляции, шесть предписаний за аналогичные нарушения детей выписано на родителей.

В общей сложности, за период противодействия пандемии, полицейскими было составлено более 2,8 тысячи протоколов на жителей Томской области, нарушивших условия полной самоизоляции или карантина после возвращения из-за границы. Более 400 протоколов были направлены в суд, и по десяткам из них уже вынесены решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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