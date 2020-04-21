Томские газовики помогают медучреждениям региона в борьбе с COVID-19

21 Апр 2020 2020-04-21T08:26:43+03:00

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ООО «Газпром трансгаз Томск» выделило 3,5 млн рублей на дооснащение реанимационного отделения и палаты интенсивной терапии больницы № 3 Томска, которая лечит пациентов с COVID-19. Речь идет о современных аппаратах для дозированной подачи лекарств. Более 500 тысяч рублей также выделено компанией на оборудование и средства защиты для Кривошеинской, Парабельской и Молчановской районных больниц, и 1 млн рублей на приобретение функциональных кроватей, мониторов и анализаторов крови для респираторного госпиталя на базе МСЧ N2 в Томске.

Еще одна крупнейшая газодобывающая компания региона,«Востокгазпром» приобрела для респираторного госпиталя 200 респираторов ЗМ 9925 со степенью защиты FFP2, обеспечивающих фильтрацию до 94% твердых и жидких веществ, содержащихся в воздухе, 50 литров геля для обработки рук и семь литров антисептического раствора с 70 % содержанием изопропилового спирта.

Напомним, респираторный госпиталь на базе медико-санитарной части №2 Томска, рассчитанный на 350 коек. был развернут в начале апреля. Все койки оснащены точками подачи кислорода, а палаты интенсивной терапии обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких и неинвазивной вентиляции легких. Стационар ориентирован на прием больных с коронавирусной инфекцией, а также пациентов с респираторными заболеваниями, протекающими в тяжелой и среднетяжелой форме. Также в стационар будут госпитализироваться заболевшие из группы риска: люди в возрасте от 60 лет и старше, те, кто имеет ослабленный иммунитет или тяжелые хронические заболевания. По данным на 20 апреля, в госпитале проходили лечение 115 человек (анализы на коронавирус у 81 пациента отрицательные, у девяти – положительные, у 25 - на исследовании).

ИСТОЧНИК KP.RU