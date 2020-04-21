Штрафы до 4 тыс. рублей грозят томским дачникам, разжигающим костры на своих участках

21 Апр 2020 2020-04-21T07:47:51+03:00

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Как сообщает ГУ МЧС по Томской области, в ходе профилактических рейдов, проведенных а минувшие выходные, 18-19 апреля, сотрудниками государственного пожарного надзора, к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности привлечены шестнадцать человек. В большинстве случаев это дачники, разводившие костры на приусадебных участках. На нарушителей были составлены административные протоколы. Теперь гражданам грозит штраф до 4 тысяч рублей.

Всего же в выходные дни было проведено более 60 рейдов, в ходе которых спасатели разъясняли томичам требования пожарной безопасности, вручали памятки.

Напомним, с 18 апреля в городе Томске, а также в Томском, Шегарском, Кожевниковском, Асиновском и Парабельском районах введен особый противопожарный режим, который запрещает проведение любой деятельности с использованием открытого огня.

Ситуация с пущенными палами продолжает оставаться в регионе напряженной. Так, за субботу и воскресенье пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение сухой травы 56 раз, а с начала года ими ликвидировано уже 119 палов травы на площади более 81 га.

Ранее также сообщалось, что с 20 апреля, объявлено начало пожароопасного сезона на территории всех лесничеств Томской области. Ранние сроки начала пожароопасного сезона – 2020 обусловлены установлением теплой сухой погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU