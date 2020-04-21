2020-04-21T07:31:09+03:00
Происшествия

Пьяный водитель такси задержан в Томске

Пассажиров в этот момент в салоне не было
Елена Реутова
Поделиться:
О пьяном водителе в ГИБДД сообщили неравнодушные томичиО пьяном водителе в ГИБДД сообщили неравнодушные томичиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Вчера в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области поступила информация от граждан о передвижении по улицам города Томска автомобиля такси, водитель которого, предположительно, находится в состоянии опьянения. В районе улицы Интернационалистов, патрульным нарядом дорожно-патрульной службы автомобиль Nissan Almera был задержан.

За рулем находился 41-летний мужчина с признаками опьянения. В ходе проведенного освидетельствования, состояние опьянения у водителя подтвердилось.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей, лишение права управления транспортным средством на срок от 18 до 24 месяцев, изъятие водительского удостоверения, задержание транспортного средства.

В момент задержания, пассажиры в транспортном средстве отсутствовали. Водитель был отстранен от управления, автомобиль эвакуирован на специализированную штрафную стоянку.

Пьяный таксист Томск.Елена Реутова

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Около 800 человек, приехавших в Томскую область, находятся на обязательной изоляции
Томские газовики помогают медучреждениям региона в борьбе с COVID-19
Штрафы до 4 тыс. рублей грозят томским дачникам, разжигающим костры на своих участках
Пьяный водитель такси задержан в Томске
Жители домов в районе Телецентра в Томске завтра останутся без холодной воды
Добровольцы разъясняют томичам правила поведения в период самоизоляции
Томичам предлагают самим составить программу концерта «Орган live»
Ребенок получил ожог при пожаре в Томске
Дорожную кампанию в Томске скорректируют в пользу медицинских учреждений
Движение по улице Елизаровых в Томске будет перекрыто на три дня
Коронавирус в Томске, последние новости на 21 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 33
Дистанционное обучение в томских вузах продлили до 1 июня
Запрет на массовые мероприятия в Томской области продлен до лета
Школы Томской области могут сократить время уроков и досрочно завершить обучение по ряду предметов
В Томске оштрафован директор кальянной, который не закрыл свое заведение