Пьяный водитель такси задержан в Томске

21 Апр 2020 2020-04-21T07:31:09+03:00

О пьяном водителе в ГИБДД сообщили неравнодушные томичи Фото: из открытых источников

Пассажиров в этот момент в салоне не было

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Вчера в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области поступила информация от граждан о передвижении по улицам города Томска автомобиля такси, водитель которого, предположительно, находится в состоянии опьянения. В районе улицы Интернационалистов, патрульным нарядом дорожно-патрульной службы автомобиль Nissan Almera был задержан.

За рулем находился 41-летний мужчина с признаками опьянения. В ходе проведенного освидетельствования, состояние опьянения у водителя подтвердилось.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей, лишение права управления транспортным средством на срок от 18 до 24 месяцев, изъятие водительского удостоверения, задержание транспортного средства.

В момент задержания, пассажиры в транспортном средстве отсутствовали. Водитель был отстранен от управления, автомобиль эвакуирован на специализированную штрафную стоянку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.tomsk.kp.ru/video/embed/774428" frameborder="0"></iframe> Пьяный таксист Томск.Елена Реутова

ИСТОЧНИК KP.RU