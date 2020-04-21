Пьяный водитель такси задержан в Томске
Вчера в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области поступила информация от граждан о передвижении по улицам города Томска автомобиля такси, водитель которого, предположительно, находится в состоянии опьянения. В районе улицы Интернационалистов, патрульным нарядом дорожно-патрульной службы автомобиль Nissan Almera был задержан.
За рулем находился 41-летний мужчина с признаками опьянения. В ходе проведенного освидетельствования, состояние опьянения у водителя подтвердилось.
В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей, лишение права управления транспортным средством на срок от 18 до 24 месяцев, изъятие водительского удостоверения, задержание транспортного средства.
В момент задержания, пассажиры в транспортном средстве отсутствовали. Водитель был отстранен от управления, автомобиль эвакуирован на специализированную штрафную стоянку.
Пьяный таксист Томск.Елена Реутова
ИСТОЧНИК KP.RU