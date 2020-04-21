Жители домов в районе Телецентра в Томске завтра останутся без холодной воды
Отключение связано с аварийными работами на водопроводных сетях
Томичей призывают запастись водой заранееФото: из открытых источников
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Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», завтра, 22 апреля с 9:00 до 17:00 в связи с аварийными работами на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение в некоторых домах в районе остановки «Телецентр»:
- Ул. Больничная, 4/1, 4/2, 6;
- Ул. Партизанская, 2, 2а, 4, 4/1, 6, 8, 8в, 8/1, 8г, 8д, 3, 7;
- Ул. Якимовича, 2, 6, 6а, 7;
- Пер. Пушкина, 12;
- Ул. Пушкина, 27/1;
- Ул. Яковлева, 12.
ООО «Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит томичей произвести запасы воды заблаговременно.
ИСТОЧНИК KP.RU