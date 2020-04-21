2020-04-21T06:21:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Добровольцы разъясняют томичам правила поведения в период самоизоляции

Только за выходные во время совместных рейдов томской полиции и добровольных народных дружин с горожанами была проведена 451 разъяснительная беседа
Елена Реутова
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Томичи не сидят дома, но с ними проводятся профилактические беседыТомичи не сидят дома, но с ними проводятся профилактические беседыФото: из открытых источников
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С 8 апреля городские улицы совместно с полицейскими ежедневно патрулируют добровольные народные дружины. Они проводят просветительскую работу с горожанами, раздают брошюры, содержащие информацию о коронавирусной инфекции, о мерах защиты и профилактики, телефонах «горячих линий» здравоохранения.

Кроме того, в ходе разъяснительных бесед участники патрулирования рассказывают населению об ответственности за нарушения статьи 20.6.1. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП, которая влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа.

В минувшие выходные рейды проводились во всех районах города. В Советском районе при участии дружинников патрулировался Пушкинский сквер, проспект Комсомольский на участке от проспекта Фрунзе до улицы Сибирской, переулок Батенькова и проспект Фрунзе от улицы Красноармейской до проспекта Комсомольского. В Кировском районе проводится патрулирование центральных городских улиц – проспекта Ленина, пр.Кирова, студгородков на ул.Лыткина и Вершинина, сквера ССО на ул. Красноармейской. В качестве волонтеров в составе народных дружин участвуют сотрудники ряда предприятий города.

Несмотря на это, индекс самоизоляции в Томске остается крайне низким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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