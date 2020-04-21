Томичам предлагают самим составить программу концерта «Орган live»

21 Апр 2020 2020-04-21T05:55:34+03:00

Изменить размер текста: A A

С 17 апреля Томская филармония проводит мини-концерты под названием «Орган live» - онлайн-концерты, продолжительностью 30-40 минут. Три раза в неделю - каждый понедельник, среду и пятницу - органист Томской филармонии Дмитрий Ушаков играет для томичей в прямом эфире.

Если для первого прямого эфира Дмитрий Ушаков выбрал самые популярные произведения И.С. Баха, во втором – прозвучали сочинения разных композиторов в жанре токкаты, то программу третьего концерта определят зрители путем голосования.

Впервые у любителей музыки есть уникальная возможность повлиять на программу концерта. На сайте филармонии размещен список произведений. Томичам предлагают поставить «галочки» напротив тех из них, которые они хотят услышать 24 апреля. Хит-парад (музыка, набравшая наибольшее количество зрительских голосов) войдет в программу «Орган Live».

Время голосования истекает 24 апреля 2020 г. в полдень по-томскому времени (8:00 по Москве).

Концерт можно будет посмотреть в режиме реального времени на сайте Филармонии 24 апреля в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU