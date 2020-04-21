Ребенок получил ожог при пожаре в Томске

21 Апр 2020 2020-04-21T05:34:03+03:00

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Поздним вечером понедельника, в 23.10 поступило сообщение о пожаре в 10-этажном дома по ул. Айвазовского, 31 в Томске. На момент прибытия первого подразделения наблюдался открытый огонь из окон третьего подъезда на 8 и 9 этажах, подъезд был задымлен. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек. Еще 12 были спасены пожарными с помощью спасательных устройств по лестничным маршам. Девочка 2007 года рождения получила термический ожог ног.

В тушении приняли участие 20 человек и 4 единицы техники. В результате сгорели вещи в сушильных помещениях, закоптились стены на верхних этажах в подъезде. Площадь пожара составила 30 кв.м. Причина устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU