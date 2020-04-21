Дорожную кампанию в Томске скорректируют в пользу медицинских учреждений

21 Апр 2020 2020-04-21T05:15:12+03:00

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Мэр Томска поручил городскому департаменту дорожной деятельности и благоустройства скорректировать планы дорожных работ и направить подрядчиков на ремонт подъездов к медицинским учреждениям. Такое поручение Иван Кляйн дал в понедельник на аппаратном совещании, которое прошло в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба мэрии.

Так, в ближайшее время будут устранены дефекты на подъездах к больнице скорой медицинской помощи №2 на ул. О. Кошевого, к медсанчасти №2 и областной клинической больнице на ул. И. Черных, к стационару детской городской больницы №2 на ул. Кривой и по ряду других адресов.

Установившаяся теплая и сухая погода позволила подрядчикам приступить к ямочному ремонту городских улиц. За выходные дни «дорожные карты» для укладки асфальта были разработаны на пер. Нахановича и Типографском, на ул. Пирогова, Советской, Белинского, Студенческой, Говорова и О. Кошевого. В общей сложности разработан 621 квадратный метр дорожного полотна.

Работы по укладке асфальта уже выполнены на ул. Говорова, в пер. Типографском, на ул. Кулева и Советской. Кроме того, экспресс-методом устранены дефекты дорожного полотна на ул. Рабочей, Салтыкова-Щедрина и Колхозной.

ИСТОЧНИК KP.RU