Движение по улице Елизаровых в Томске будет перекрыто на три дня

21 Апр 2020 2020-04-21T04:56:00+03:00

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С 21.00 22 апреля до 12.00 25 апреля будет перекрыто движение транспорта по улице Елизаровых на участке от проспекта Кирова до улицы Артёма. Это связано с продолжением работ «ТомскРТС» по замене переходов тепломагистрали №4, расположенных под проезжей частью улицы Елизаровых, на которой в этом году планируется обновить асфальтовое покрытие.

- Ремонтные работы будут проводится в районе домов № 22 и № 39 по улице Елизаровых. Специалисты СП «Тепловые сети» заменят 70 метров изношенного трубопровода диаметром 200 мм, - уточнил технический директор СП «Тепловые сети» АО «ТомскРТС» Дмитрий Бутаков.

Также для проведения работ по монтажу трубопроводов с 00.00 до 23.00 четверга, 23 апреля будет приостановлено теплоснабжение ряда домов по нечётным сторонам улицы Елизаровых и проспекта Кирова. После завершения монтажа трубопроводов теплоснабжение потребителей будет восстановлено в полном объеме.

- В четверг ожидается 26 градусов тепла, что позволит сохранить в жилых домах комфортную температуру во время ремонта. Компания приносит абонентам извинения за доставленные неудобства и просит на время ремонта выбирать объездные пути, - отметил Бутаков.

ИСТОЧНИК KP.RU