2020-04-20T21:00:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 21 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 33

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 21 апреля 2020 года
Елена Реутова
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С учетом вахтовиков, вернувшихся из Республики Алтай, в Томской области 35 случаев заболевания COVID-19С учетом вахтовиков, вернувшихся из Республики Алтай, в Томской области 35 случаев заболевания COVID-19Фото: из открытых источников
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На сегодня, 21 апреля, в Томской области зарегистрировано 33 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них четыре случая было зарегистрировано вчера. У одного из заболевших COVID-19 обнаружен в результате медосмотра перед началом вахтовой смены. Анализы на коронавирус у его коллег и близких родственников отрицательные. Еще три новых случая – контакты с ранее заболевшими. Трое из четверых госпитализированы в инфекционное отделение больницы № 3 Томска, их самочувствие удовлетворительное, имеются признаки ОРВИ. Один находится на самоизоляции, признаков заболевания у пациента нет.

Как сообщил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев, «привозных» случаев в последнее время в регионе не зафиксировано, но в ближайшее время появятся новые из-за выявленных случаев нарушения режима самоизоляции.

Также Иван Деев прокомментировал состояние двоих вахтовиков, вернувшихся из Республики Алтай в Томскую область:

- Сейчас заболевшие находятся на карантине, контактов по возвращении в Томскую область у них не было, - сказал Иван Деев, уточнив, что их случаи заражения зарегистрированы в Республике Алтай.

Всего в больницы Томской области с респираторными заболеваниями госпитализирован 151 человек. В медсанчасти № 2 Томска проходят лечение 115 человек (анализы на коронавирус у 81 пациента отрицательные, у девяти – положительные, у 25 - на исследовании). В больнице № 3 Томска – 26 (анализы на коронавирус у 13 пациентов отрицательные, у восьми положительные, пять в работе). В детской инфекционной больнице имени Сибирцева – шесть (у всех анализы на коронавирус отрицательные). В Колпашевской районной больнице – четыре (у всех анализы на коронавирус отрицательные).

Двое пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В инфекционных отделениях больниц других муниципальных образований госпитализированных с респираторными заболеваниями нет.

В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 36 человек, заболевших среди них нет.

В Томской области зарегистрированы 33 случая заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровели, 29 на лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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