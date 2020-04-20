Дистанционное обучение в томских вузах продлили до 1 июня
Сегодня глава региона рекомендовал томским университетам продлить до 1 июня осуществление образовательной деятельности с использованием дистанционных технологий. Все шесть крупных университетов Томска приняли это решение к исполнению.
– Месяц, проведенный на дистанционном обучении, показал, что мы можем работать в этом формате без потери качества образования. Безусловно, будут изменения, касающиеся приемной кампании, выпускных квалификационных работ и сдачи экзаменов, но весь административный и педагогический состав сейчас интенсивно работает над тем, чтобы студенты, и особенно выпускники, спокойно окончили этот учебный год, – отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.
ИСТОЧНИК KP.RU