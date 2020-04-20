2020-04-20T15:14:37+03:00
Общество

Дистанционное обучение в томских вузах продлили до 1 июня

Университеты подтвердили принятие такого решения
Елена Реутова
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Студенты продолжат учиться дистанционноСтуденты продолжат учиться дистанционноФото: из открытых источников
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Сегодня глава региона рекомендовал томским университетам продлить до 1 июня осуществление образовательной деятельности с использованием дистанционных технологий. Все шесть крупных университетов Томска приняли это решение к исполнению.

– Месяц, проведенный на дистанционном обучении, показал, что мы можем работать в этом формате без потери качества образования. Безусловно, будут изменения, касающиеся приемной кампании, выпускных квалификационных работ и сдачи экзаменов, но весь административный и педагогический состав сейчас интенсивно работает над тем, чтобы студенты, и особенно выпускники, спокойно окончили этот учебный год, – отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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