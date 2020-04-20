Запрет на массовые мероприятия в Томской области продлен до лета
Сергей Жвачкин продлил запрет на проведение массовых мероприятий в регионе до 1 июня.
Соответствующие изменения глава региона внес в свое распоряжение о введении в регионе режима функционирования «повышенная готовность».
- Время для массовых мероприятий пока не пришло. Мы отложили проведение Парада Победы и шествия «Бессмертного полка». Должны перенести на более поздний срок и другие мероприятия. Только так мы снизим темпы распространения коронавирусной инфекции, сбережем здоровье людей, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
Речь идет о всех досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятиях с очным присутствием граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU