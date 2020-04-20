Иван Деев прокомментировал состояние вахтовиков, вернувшихся из Алтая

20 Апр 2020 2020-04-20T12:47:16+03:00

В Томской области за сутки зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом

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Ранее мы сообщали, что в Томскую область вернулись двое рабочих, заразившихся коронавирусной инфекцией в Республике Алтая.

Заместитель руководителя оперштаба Иван Деев уточнил, что сейчас заболевшие находятся на карантине, контактов по возвращении в Томскую область у них не было. Также он добавил, что их случаи заражения зарегистрированы в Республике Алтай.

Из четырех случае, которые сегодня зафиксированы в Томской области, у одного из заболевших COVID-19 обнаружен в результате медосмотра перед началом вахтовой смены. Анализы на коронавирус у его коллег и близких родственников отрицательные. Еще три новых случая – контакты с ранее заболевшими.

Трое из четверых госпитализированы в инфекционное отделение больницы № 3 Томска, их самочувствие удовлетворительное, имеются признаки ОРВИ. Один находится на самоизоляции, признаков заболевания у пациента нет.

- «Привозных» случаев в последнее время в регионе не зафиксировано, но в ближайшее время появятся новые из-за выявленных случаев нарушения режима самоизоляции, - заместитель губернатора Иван Деев.

Всего в больницы Томской области с респираторными заболеваниями госпитализирован 151 человек. В медсанчасти № 2 Томска проходят лечение 115 человек (анализы на коронавирус у 81 пациента отрицательные, у девяти – положительные, у 25 - на исследовании). В больнице № 3 Томска – 26 (анализы на коронавирус у 13 пациентов отрицательные, у восьми положительные, пять в работе). В детской инфекционной больнице имени Сибирцева – шесть (у всех анализы на коронавирус отрицательные). В Колпашевской районной больнице – четыре (у всех анализы на коронавирус отрицательные).

Двое пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В инфекционных отделениях больниц других муниципальных образований госпитализированных с респираторными заболеваниями нет.

В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 36 человек, заболевших среди них нет.

В Томской области зарегистрированы 33 случая заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровели, 29 на лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU