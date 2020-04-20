В Томске появились билборды с портретом 94-летнего ветерана войны

20 Апр 2020 2020-04-20T11:13:37+03:00

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В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» запустил акцию «Мечты победителей». В частности, волонтеры проекта исполнили мечту ветерана из Томска, 94-летнего Анатолия Николаевича Парубина, который хотел увидеть свое изображение на билборде в родном городе.

Вчера рядом с домом фронтовика появился плакат с его портретом и фразой: «Мы тоже, как и вы, хотели учиться, влюбляться, одним словом – жить». Представители проекта «Мечтай со мной» (входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей») и томского отделения ОНФ навестили ветерана, сообщив ему приятную новость.

«Для нас важнее всего безопасность и здоровье Анатолия Николаевича, поэтому мы пришли к дверям его дома, предварительно надев маски и продезинфицировав одежду и подарки, – рассказали волонтеры. – Анатолий Николаевич сейчас не выходит на улицу. Мы принесли ему на память фотографию с билборда и оставили у порога квартиры набор продуктов. Нам было радостно пообщаться с ветераном, пусть и с безопасной дистанции».

В 16 лет Парубин ушел на войну, после учебы был направлен в 19-ю стрелковую дивизию, а свой первый бой встретил за Смоленском. Войну прошел младшим сержантом инженерно-саперной штурмовой бригады, участвовал во взятии Будапешта и Вены, в освобождении Белграда. За проявленное мужество томич награжден медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны. В свои 94 года Анатолий Николаевич старается жить полной жизнью: увлекается чтением книг, любит гулять, участвует во встречах со школьниками.

ИСТОЧНИК KP.RU