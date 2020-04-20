Подготовку к ЕГЭ для томских школьников запускает ТПУ
ТПУ начинает онлайн-подготовку школьников к ЕГЭ в рамках проекта «Будь готов». В формате вебинаров преподаватели томского политеха будут разбирать задания единых государственных экзаменов, а школьники смогут задать им вопросы.
Первый вебинар с разбором задач по химии пройдет уже сенгодгя, 20 апреля, в 16:00.
Кроме того, школьники могут стать участниками вебинаров, посвященных ЕГЭ по физике, химии, математике и русского языку.
Расписание онлайн-занятий:
— Химия: 27 апреля, 4 мая, 11 мая, 18 мая;
— Физика: 23 апреля, 30 апреля, 7 мая, 14 мая, 21 мая;
— Математика: 22 апреля, 29 апреля, 6 мая, 13 мая, 20 мая;
— Русский язык: 21 апреля, 28 апреля, 5 мая, 12 мая, 19 мая.
Актуальная информация доступна на сайте Abiturient.tpu.ru и в официальной группе во «ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU