2020-04-20T10:22:48+03:00
Общество

Подготовку к ЕГЭ для томских школьников запускает ТПУ

В Томском политехническом университете сегодня стартует проект "Будь готов"
Елена Реутова
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Томские вузы помогают школьникам подготовиться к ЕГЭТомские вузы помогают школьникам подготовиться к ЕГЭФото: из открытых источников
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ТПУ начинает онлайн-подготовку школьников к ЕГЭ в рамках проекта «Будь готов». В формате вебинаров преподаватели томского политеха будут разбирать задания единых государственных экзаменов, а школьники смогут задать им вопросы.

Первый вебинар с разбором задач по химии пройдет уже сенгодгя, 20 апреля, в 16:00.

Кроме того, школьники могут стать участниками вебинаров, посвященных ЕГЭ по физике, химии, математике и русского языку.

Расписание онлайн-занятий:

— Химия: 27 апреля, 4 мая, 11 мая, 18 мая;

— Физика: 23 апреля, 30 апреля, 7 мая, 14 мая, 21 мая;

— Математика: 22 апреля, 29 апреля, 6 мая, 13 мая, 20 мая;

— Русский язык: 21 апреля, 28 апреля, 5 мая, 12 мая, 19 мая.

Актуальная информация доступна на сайте Abiturient.tpu.ru и в официальной группе во «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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