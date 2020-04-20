2020-04-20T09:59:27+03:00
Общество

На склонах Лагерного сада в Томске началась противоклещевая обработка

Площадь противоклещевой обработки в городе была увеличена до 785 га
Елена Реутова
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На рассвете началась обработка склонов Лагерного садаНа рассвете началась обработка склонов Лагерного садаФото: Из открытых источников
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Сегодня, 20 апреля, специалисты приступили к противоклещевой обработке склонов и нижней террасы Лагерного сада. В работе специалисты применяют препарат на основе циперметрина – санитарно-бытового инсектицида и акарицида для помещений и открытого воздуха. Обработка ведется с помощью ранцевых распылителей.

Эффективность работы будет проверена тремя энтомологическими оценками: одна была проведена до обработки, очередную выполнят после того, как препарат осядет на поверхности, и завершающая – ближе к окончанию действия средства (примерно, через месяц). В ближайшее время специалисты администрации и подрядной организации сформируют график обработки других общественных пространств. В этом году в перечень обработки вошли общественные пространства, территории вблизи социальных объектов – это сквер у поликлиники №10, зеленый массив в пер. Никольском у Фонда им. Алены Петровой, расширена площадь обработки в зеленой зоне вокруг стадиона «Кедр», лыжероллерной трассы в Академгородке, Тропы здоровья у стадиона «Буревестник», мкр. Сосновый бор и др. – всего 45 объектов. Основанием для этого послужили рекомендации Роспотребнадзора и энтомологическая оценка.

Всего решением мэра Томска в этом году будет обработано 785 га городских территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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