2020-04-20T09:52:21+03:00
Общество

Томская таможня зафиксировала двукратное снижение числа правонарушений

Участники внешнеэкономической деятельности стали ответственнее
Елена Реутова
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В первом квартале 2020 года было возбуждено 118 дел об АПВ первом квартале 2020 года было возбуждено 118 дел об АПФото: из открытых источников
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В первом квартале 2020 года число административных правонарушений, зарегистрированных Томской таможней снизилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Так, в первом квартале 2020 года было возбуждено 118 дел об АП, в то время как в первом квартале 2019 года – 250 дел.

Продолжают лидировать дела об АП, возбужденные по фактам непредставления или несвоевременного представления статистических форм учета перемещения товаров. Из 118 дел об АП в 2020 году по указанным фактам возбуждено 61 дело. В первом квартале 2019 года таких дел было возбуждено 160 из 250.

При этом участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД), осуществляющие взаимную торговлю с Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Киргизией, стали ответственнее относиться к обязанности представлять статистические формы в установленный законодательством срок – не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором произошла отгрузка или получение товара.

Другая значительная группа дел об АП связана с недекларированием либо недостоверным декларирование товаров. Таких дел в первом квартале 2020 года возбуждено 52 (в первом квартале 2019 года – 51 дело об АП).

15 дел об АП возбуждено по результатам таможенного контроля сопровождаемого багажа в воздушном пункте пропуска Томск (Богашево). Предметами правонарушения стали алкоголь - 8 дел об АП (в первом квартале 2019 года – 4), холодное оружие - 1 дело об АП (в первом квартале 2019 года – 2), посадочный материал - луковицы орхидей - 6 дел об АП (в первом квартале 2019 года – 5). Изъят кастет, а также 18,45 л алкогольной продукции (в первом квартале 2019 года - 7,85 л).

ИСТОЧНИК KP.RU

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