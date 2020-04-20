Хорошая погода не способствует самоизоляции томичей

20 Апр 2020 2020-04-20T09:04:12+03:00

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Несмотря на все меры, принимаемые в Томской области, индекс самоизоляции в регионе стремительно падает. Если еще на прошлой неделе "Яндекс" демонстрировал цифры выше 2, то сегодня индекс самоизоляции составляет всего 1,8.

Тем временем, штрафы за нарушение режима самоизоляции никто не отменял. За административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ, граждане могут быть оштрафованы на сумму от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

До окончания режима самоизоляции жители Томской области должны находиться дома. Но исключения тоже есть:

- Выходить из дома можно в ближайший магазин, в медицинское учреждение и в аптеку, а также для выноса мусора или выгула собаки на расстоянии не более 200 метров от дома. Мамам можно прогуливаться с младенцем в коляске во дворе дома.

- Выходить из дома можно на работу в организации, деятельность которых не приостановлена.

- Выходить из дома можно в иные учреждения, деятельность которых не приостановлена, только в случае острой необходимости.

- Ездить на дачу (необходимо иметь при себе любой документ (или его копию), подтверждающий право на использование земельного участка, находящегося за городской чертой).

ИСТОЧНИК KP.RU