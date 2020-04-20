Больничный для работающих граждан Томской области старше 65 лет продлят до 30 апреля

20 Апр 2020 2020-04-20T08:27:30+03:00

Самоизоляция для сотрудников, находящихся в группе риска по коронавирусной инфекции, особенно важна

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Ранее было принято решение о праве работающих граждан старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, на больничный с 6 по 19 апреля. Новый больничный лист в дистанционном формате можно будет оформить с 20 по 30 апреля.

Временный порядок дистанционного оформления больничных аналогичен тому, что действовал в период до 19 апреля.

- Принято решение о временном порядке дистанционного оформления электронных больничных работающим гражданам 65 лет и старше на период самоизоляции с 20 до 30 апреля. Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы, - заявил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Получить листок нетрудоспособности граждане могут в том случае, если они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске. Эта мера реализована в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня формирования больничного. Этот механизм позволяет не отвлекать средства работодателя даже на короткое время.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. Для расчета берется заработок за два года, но при это ограничивается среднемесячным заработком 69961,65 рублей.

На период действия электронного листка нетрудоспособности необходимо соблюдать карантинный режим, не покидать места пребывания (дом, квартира), соблюдать режим изоляции. Нарушение режима карантина влечет установленную законодательством Российской Федерации административную и уголовную ответственность.

В случае возникновения вопросов можно обратиться:

по телефонам:

8 (3822) 60-84-70 (горячая линия Томского РО ФСС РФ)

(с 8-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья)

8 800 302 7549 (единая горячая линия ФСС РФ)

(круглосуточно)

По электронной почте opv@ro70.fss.ru

ИСТОЧНИК KP.RU