Два томича заразились коронавирусной инфекцией на Алтае

20 Апр 2020 2020-04-20T08:14:11+03:00

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У двух томичей, работающих на Алтае, подтвердился коронавирус. Факт заболевания подтвердился при проведении профилактического обследования на строящемся частном объекте в районе устья реки Ыдып в Турочакском районе. Всего было обследовано 66 рабочих, из них у двух жителей Томской области выявлен коронавирус, у остальных строителей результат отрицательный.

Как отмечают в оперштабе Республике Алтай, в субботу, 18 апреля до того, как стали известны результаты, в связи с окончанием срока вахты, они покинули территорию региона на автотранспорте и направились по месту жительства.

Информация передана в Управление Роспотребнадзора по Томской области, рабочие также извещены о результатах исследований, приняты меры для создания условий их изоляции. Заболевание проходит у них бессимптомно.

ИСТОЧНИК KP.RU