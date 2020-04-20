2020-04-20T08:14:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Два томича заразились коронавирусной инфекцией на Алтае

Об этом сообщает оперштаб Республики Алтай
Елена Реутова
Поделиться:
В Томске рабочих ждет самоизоляцияВ Томске рабочих ждет самоизоляцияФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

У двух томичей, работающих на Алтае, подтвердился коронавирус. Факт заболевания подтвердился при проведении профилактического обследования на строящемся частном объекте в районе устья реки Ыдып в Турочакском районе. Всего было обследовано 66 рабочих, из них у двух жителей Томской области выявлен коронавирус, у остальных строителей результат отрицательный.

Как отмечают в оперштабе Республике Алтай, в субботу, 18 апреля до того, как стали известны результаты, в связи с окончанием срока вахты, они покинули территорию региона на автотранспорте и направились по месту жительства.

Информация передана в Управление Роспотребнадзора по Томской области, рабочие также извещены о результатах исследований, приняты меры для создания условий их изоляции. Заболевание проходит у них бессимптомно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24