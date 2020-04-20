В пригородах Томска созданы три временных пожарных поста для борьбы с пущенными палами

20 Апр 2020 2020-04-20T07:40:08+03:00

С приходом теплой погоды спасатели уже 63 раза выезжали на тушение сухой травы

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Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, с начала года пожарными расчетами ликвидировано уже 63 пала травы на площади более 39 гектаров. В большинстве случаев своевременное реагирование пожарно-спасательных подразделений предотвратило угрозу перехода огня на жилые и хозяйственные постройки.

- В настоящее время в целях оперативного реагирования на ландшафтные пожары в Аникино, Апреле и Эуште созданы временные пожарные посты. В каждом из этих населенных пунктов дежурит пожарный автомобиль с боевым расчетом в количестве четырех человек с ранцевыми лесными огнетушителями.- говорится в соообщении ведомства.

Огнеборцы призывают жителей региона соблюдать требования пожарной безопасности, задуматься о последствиях разжигания костров или брошенной на сухую траву непотушенной сигареты. Порывы ветра могут легко превратить любое незначительное загорание в крупный пожар с необратимыми последствиями!

Сотрудники МЧС просят томичей, ставших очевидцами природного загорания, не оставаться равнодушными. Небольшой очаг вполне можно ликвидировать собственными силами, используя подручные средства.

Обратиться за помощью в пожарно-спасательную службу МЧС России можно круглосуточно по телефону 101.

ИСТОЧНИК KP.RU