В Томской области заметно снизилось число коммунальных аварий

20 Апр 2020 2020-04-20T07:23:29+03:00

Борьба с распространением коронавируса – не повод пустить на самотек работу по подготовке к зиме. Фото: из открытых источников

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Об этом губернатор Сергей Жвачкин сообщил на селекторном совещании по итогам прошедшей зимы и подготовке к новому осенне-зимнему периоду. По его словам, за год выросли инвестиции в коммунальное хозяйство. Так, предприятия ЖКХ вложили в подготовку к зиме почти 885 млн рублей; еще 288 млн составило бюджетное финансирование. На эти средства был проведен ремонт 66 коммунальных объектов (в полтора раза больше, чем в 2018 году), а также построена новая котельная в поселке Аэропорт.

Существенно, на 80 процентов, снизилось количество крупных аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: если зимой 2018-2019 годов таких аварий было 99, то прошлой зимой – 21. Как отметил губернатор, на уменьшение аварийности повлияла не только теплая зима, но и более тщательная подготовка к ней.

Особое внимание глав муниципальных образований Сергей Жвачкин заострил на долгах за энергоресурсы. В 2019 году томские теплоснабжающие предприятия получили из бюджета 121 млн рублей. Эта поддержка позволила снизить задолженность перед ПАО «Газпром», однако за зиму долг за газ снова вырос и почти сравнялся с прошлогодним.

– К сожалению, растет задолженность за поставки угля на котельные, за год – на 28 млн рублей. Главные должники – предприятия Асиновского, Верхнекетского и Тегульдетского районов. Прошу глав обратить внимание на проблему и разработать программу уменьшения и ликвидации кредиторской задолженности коммунальных предприятий. От этого зависит устойчивость поставок энергоресурсов, а значит, жизнь населенных пунктов, – заявил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU