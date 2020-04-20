Единовременные выплаты к юбилею Победы получили свыше пяти тысяч жителей Томской области

20 Апр 2020 2020-04-20T07:03:36+03:00

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В апреле в Томской области через органы соцзащиты и Пенсионного фонда России выплаты получили более пяти тысяч инвалидов, ветеранов войны и вдов участников войны.

- По Указу президента России к 75-летию Победы единовременные выплаты в размере 75 тысяч рублей назначены участникам и инвалидам войны, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, вдовам участников войны. Выплаты в размере 50 тысяч рублей предназначены труженикам тыла и совершеннолетним узникам фашистских концлагерей. Дополнительно из областного бюджета на единовременные выплаты ветеранам выделено 2,5 млн рублей. Эту помощь получат участники, инвалиды войны, приравненные к ним граждане и труженики тыла.- сообщает пресс-служба региональной администрации.

Напомним, в Томской области на сегодняшний день проживают 204 инвалида и участника войны, 4446 тружеников тыла, 50 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также 1481 вдова участников войны.

ИСТОЧНИК KP.RU