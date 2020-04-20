Томичи, внимание! Из-за пандемии изменились правила действия полисов ОМС
В связи с особенной ситуацией из-за пандемии заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией (COVID-19), правила оказания медицинской помощи по ОМС изменились – сообщает пресс-служба федерального фонда ОМС. В частности, у граждан появилась возможность дистанционной выписки пациентам лекарственных препаратов, доставки их на дом. Если у пациента закончился рецептурный препарат:
- лечащего врача можно вызвать на дом;
- лечащий врач может дистанционно выписать рецепт;
- лекарства теперь разрешено при необходимости доставлять на дом.
Также можно оформлять листки нетрудоспособности без посещения поликлиники гражданам, прибывшим из стран, в которых зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также проживающим совместно с ними людям.
Срок действия выданных временных свидетельств, подтверждающих оформление полиса ОМС продлен до 31 декабря 2020 года.
Вместе с тем, в связи с перегруженностью медицинских учреждений появились следующие ограничения на получение плановой медицинской помощи:
- приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, для всех возрастных категорий.
- сроки ожидания оказания медицинской помощи в плановой форме (установленные в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи) могут быть увеличены региональными органами управления здравоохранением.
- пациентам с хроническими заболеваниями, требующими диспансерного наблюдения, при отсутствии жалоб, ухудшения самочувствия, признаков прогрессирования заболевания плановый визит к врачу лучше отложит. В противном случае нужно вызвать врача на дом, а в случае резкого ухудшения самочувствия – скорую помощь.
- плановая госпитализация в стационары с круглосуточным пребыванием и в дневные стационары, а также осуществление отдельных инструментальных и лабораторных исследований, проводится только по направлению врача, оказывающего первичную медицинскую помощь в поликлинике или по направлению, выданному органом управления здравоохранением субъекта РФ.
Без изменений медпомощь оказывается:
- при заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью пациента;
- при подозрении на наличие носительства и/или заболевания, вызванного COVID-19;
- пациентам с признаками простудного заболевания (повышение температуры тела, кашель, насморк, слабость, одышка), особенно пациентам старше 60 лет.
- пациентам с онкологическими заболеваниями
- пациентам с болезнями сердечно-сосудистой системы
- пациентам с болезнями эндокринной системы
- пациентам, находящимся на заместительной почечной терапии (диализе)
- экстренная и неотложная мед.помощь
Каждый гражданин имеет право:
- вызвать скорую помощь,
- вызвать врача на дом из поликлиники, к которой он прикреплен,
- быть госпитализированным в круглосуточный стационар при наличии соответствующих показаний.
Госпитализации в специализированный стационар подлежат все пациенты с нетипичным течением ОРВИ и пневмонией.
Страховые представители продолжают оказывать информационное сопровождение пациентов со злокачественными новообразованиями в случаях обращений за консультативной помощью, и в случаях неявки их на очередной запланированный курс противоопухолевой терапии или назначенного исследования.
ИСТОЧНИК KP.RU