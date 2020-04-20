Томичи, внимание! Из-за пандемии изменились правила действия полисов ОМС

20 Апр 2020 2020-04-20T06:47:17+03:00

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В связи с особенной ситуацией из-за пандемии заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией (COVID-19), правила оказания медицинской помощи по ОМС изменились – сообщает пресс-служба федерального фонда ОМС. В частности, у граждан появилась возможность дистанционной выписки пациентам лекарственных препаратов, доставки их на дом. Если у пациента закончился рецептурный препарат:

- лечащего врача можно вызвать на дом;

- лечащий врач может дистанционно выписать рецепт;

- лекарства теперь разрешено при необходимости доставлять на дом.

Также можно оформлять листки нетрудоспособности без посещения поликлиники гражданам, прибывшим из стран, в которых зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также проживающим совместно с ними людям.

Срок действия выданных временных свидетельств, подтверждающих оформление полиса ОМС продлен до 31 декабря 2020 года.

Вместе с тем, в связи с перегруженностью медицинских учреждений появились следующие ограничения на получение плановой медицинской помощи:

- приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, для всех возрастных категорий.

- сроки ожидания оказания медицинской помощи в плановой форме (установленные в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи) могут быть увеличены региональными органами управления здравоохранением.

- пациентам с хроническими заболеваниями, требующими диспансерного наблюдения, при отсутствии жалоб, ухудшения самочувствия, признаков прогрессирования заболевания плановый визит к врачу лучше отложит. В противном случае нужно вызвать врача на дом, а в случае резкого ухудшения самочувствия – скорую помощь.

- плановая госпитализация в стационары с круглосуточным пребыванием и в дневные стационары, а также осуществление отдельных инструментальных и лабораторных исследований, проводится только по направлению врача, оказывающего первичную медицинскую помощь в поликлинике или по направлению, выданному органом управления здравоохранением субъекта РФ.

Без изменений медпомощь оказывается:

- при заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью пациента;

- при подозрении на наличие носительства и/или заболевания, вызванного COVID-19;

- пациентам с признаками простудного заболевания (повышение температуры тела, кашель, насморк, слабость, одышка), особенно пациентам старше 60 лет.

- пациентам с онкологическими заболеваниями

- пациентам с болезнями сердечно-сосудистой системы

- пациентам с болезнями эндокринной системы

- пациентам, находящимся на заместительной почечной терапии (диализе)

- экстренная и неотложная мед.помощь

Каждый гражданин имеет право:

- вызвать скорую помощь,

- вызвать врача на дом из поликлиники, к которой он прикреплен,

- быть госпитализированным в круглосуточный стационар при наличии соответствующих показаний.

Госпитализации в специализированный стационар подлежат все пациенты с нетипичным течением ОРВИ и пневмонией.

Страховые представители продолжают оказывать информационное сопровождение пациентов со злокачественными новообразованиями в случаях обращений за консультативной помощью, и в случаях неявки их на очередной запланированный курс противоопухолевой терапии или назначенного исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU